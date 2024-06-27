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أمازون

شركة أمازون تدخل نادي الـ2 تريليون دولار

ارتفع سهم أمازون بنسبة 26% هذا العام

دبي - العربية.نت
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تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون حاجز الـ 2 تريليون دولار لأول مرة أمس الأربعاء، لتنضم إلى صفوف عمالقة التكنولوجيا مثل "أبل" و"مايكروسوفت".

وقد كان ارتفاع أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة مدفوعًا بحماس المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

ارتفع سهم أمازون بنسبة 26% هذا العام، متجاوزًا زيادة مؤشر ناسداك بنسبة 18%.

وحقق السهم مكاسب بنسبة 3.9% الأربعاء إلى مستوى 193.61 دولار.

تخطط "أمازون" لعملية تجديد كبيرة لخدمة "أليكسا- Alexa" التي بدأتها منذ عشر سنوات لكنها حتى الآن فشلت بتحقيق الأرباح.

وسيشمل التحديث إضافة خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحادثة التي ستقدم بمستويين، حيث سيتم فرض رسم 5 دولارات للحصول على الخدمة بالمستوى الأعلى.

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