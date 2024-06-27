عمومية "الصقر للتأمين" تقر زيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ160 مليون ريال

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وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني على زيادة رأس مال الشركة إلى 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن رأس مال الشركة قبل الزيادة كان 140 مليون ريال، مقسم إلى 14 مليون سهم عادي، وقيمة الزيادة 160 مليون ريال.

وبعد زيادة رأس المال سيرتفع عدد أسهم "الصقر للتأمين" 30 مليون سهم عادي.

وتمثل نسبة الزيادة في رأس المال 114.29%.

وأوضحت "الصقر للتأمين" أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم خطط الشركة المستقبلية، ودعم هامش الملاءة المالية وتغطية الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.

ويبلغ عدد حقوق الأولوية لعدد 16 مليون سهم عادي، ستوزع بواقع 1.1429 حق لكل سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز (الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.