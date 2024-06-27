"جي بي مورغان" سيدرج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة غدا

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يعتزم بنك "جي بي مورغان" إدراج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة اعتبارًا من يوم غد، ما يتيح لها سبلًا لاستقبال مليارات الدولارات من التدفقات النقدية.

وأشار البنك إلى أن وزن الهند في المؤشر بعد إدراج 28 سندا حكوميا بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار يبلغ 10%.

ومن المتوقع أن تصل التدفقات الأجنبية الواردة للسندات الهندية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند نحو ملياري دولار يوم غد أي عندما يتم إدراجها في مؤشر JPMorgan للأسواق الناشئة.