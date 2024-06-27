"جي بي مورغان" سيدرج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة غدا
أكد أن وزن الهند في المؤشر بعد إدراج 28 سندا حكوميا بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار يبلغ 10%
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يعتزم بنك "جي بي مورغان" إدراج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة اعتبارًا من يوم غد، ما يتيح لها سبلًا لاستقبال مليارات الدولارات من التدفقات النقدية.
وأشار البنك إلى أن وزن الهند في المؤشر بعد إدراج 28 سندا حكوميا بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار يبلغ 10%.
ومن المتوقع أن تصل التدفقات الأجنبية الواردة للسندات الهندية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند نحو ملياري دولار يوم غد أي عندما يتم إدراجها في مؤشر JPMorgan للأسواق الناشئة.
-
وزراء بايدن يطرحون خططاً جديدة لخفض تكاليف المعيشة قبل مناظرة ترامب
أكثر من 10 مسؤولين نظموا 29 حدثاً عاماً خلال الأيام العشرة الماضية
قصص اقتصادية
-
توقعات سلبية من "مايكرون تكنولوجي" تضغط على أسهم الرقائق
أسهم مصنعي الرقائق تتكبد خسائر قوية بعد التراجعات الأخيرة لـ"إنفيديا"
أسواق المال
-
هل شارف عصر الرواتب الضخمة للموظفين الصينيين على الانتهاء؟
الرئيس الصيني أطلق خطة "الرخاء المشترك" لتنظيم الدخل وإعادة توزيعه
اقتصاد