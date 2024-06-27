مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأسواق الناشئة

"جي بي مورغان" سيدرج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة غدا

أكد أن وزن الهند في المؤشر بعد إدراج 28 سندا حكوميا بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار يبلغ 10%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يعتزم بنك "جي بي مورغان" إدراج الهند ضمن مؤشر ديون الأسواق الناشئة اعتبارًا من يوم غد، ما يتيح لها سبلًا لاستقبال مليارات الدولارات من التدفقات النقدية.

وأشار البنك إلى أن وزن الهند في المؤشر بعد إدراج 28 سندا حكوميا بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار يبلغ 10%.

ومن المتوقع أن تصل التدفقات الأجنبية الواردة للسندات الهندية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند نحو ملياري دولار يوم غد أي عندما يتم إدراجها في مؤشر JPMorgan للأسواق الناشئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط