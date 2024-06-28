الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية
المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولار للأونصة
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 4% خلال هذا الربع.
كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولار، وفقا لـ "رويترز".
وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الذهب ارتفع خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة... كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، ما قدم دعما في الربع الثاني".
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولار، وصعد البلاتين 1.1% إلى 998.15 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.
كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6% إلى 944.40 دولار.
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