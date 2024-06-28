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من المناظرة بين بايدن وترامب - د ب أ
من المناظرة بين بايدن وترامب - د ب أ
ترامب

سهم مجموعة "ترامب" الإعلامية يقفز بعد مناظرته مع بايدن

يملك دونالد ترامب 64.9% في "ترامب ميديا"

دبي - العربية.نت
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قفز سهم ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب بأكثر من 6% اليوم الجمعة بعد أداء مهتز للرئيس جو بايدن أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.

وسارع حلفاء بايدن إلى احتواء تداعيات أدائه في الرد على وابل من هجمات ترامب ومزاعمه.

وارتفع سهم ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال 5.5% إلى 38.62 دولار في أحدث التداولات، وفقا لـ "رويترز".

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كما صعد سهم شركة تطوير البرمجيات فانوير، التي عملت على التطبيق الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية عام 2020، بنحو 1.6% إلى 6.4 دولار.

ويملك دونالد ترامب وفقا للبيانات المحدثة في العاشر من يونيو/حزيران 64.9% في ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب. وتبلغ قيمة الشركة نحو 4.2 مليار دولار قياسا ببيانات الجلسة السابقة، وفقا لمجموعة بورصات لندن.

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