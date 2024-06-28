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وول ستريت تستقر وسط ترقب لبيانات التضخم

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.09%

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغيير يذكر اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن المؤشر ناسداك تمكن من تحقيق مكاسب طفيفة بعد أن أظهرت تقارير استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي ما عزز الآمال في خفض سعر الفائدة.

وأظهرت بيانات أن الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع في مايو/أيار.

كما انخفض الطلب على مجموعة السلع المعمرة الأساسية بنحو 0.1% مقابل توقعات بزيادته 0.2%، مما عزز آمال المستثمرين في أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، وفقا لـ "رويترز".

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.53 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 39164.33 نقطة.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.16 نقطة، أو 0.09%، إلى 5483.06 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 53.53 نقطة، أو 0.30%، إلى 17858.68 نقطة.

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