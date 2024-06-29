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بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتكبد خسارة فصلية وسط ترقب للانتخابات الفرنسية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تكبد أول خسارة ربع سنوية له في ثلاثة أرباع

دبي - العربية.نت
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فقدت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في جلسة الجمعة وأغلقت على تراجع متأثرة بانخفاض سهم شركة لوريال العملاقة لمنتجات التجميل، في حين تكبد المؤشر القياسي خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بفعل الغموض السياسي في فرنسا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2%، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1% متأثرا بانخفاض سهم شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريال 3% بعد أن قدم رئيسها التنفيذي توقعات أقل للنمو خلال فعالية استضافها جيه.بي مورغان، وفق "رويترز".

المؤشر ستوكس 600 يقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع وسط توترات جيوسياسية أسواق المال الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 يقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع وسط توترات جيوسياسية

تكبد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أول خسارة ربع سنوية له في ثلاثة أرباع، إلى جانب انخفاض شهري وأسبوعي، وذلك وسط حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفقد المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.7%، ليغلق على انخفاض بنحو 8.8% خلال الربع.

وارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.4% بعد مكاسب غير مسبوقة حققها المؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد أن عززت بيانات التضخم الرهان على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

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