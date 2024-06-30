مجلس إدارة "أكاديمية التعلم" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية في "تداول"
الإجراء مشروط باستيفاء المتطلبات المفروضة من قبل السوق
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قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم بتاريخ27 يونيو 2024م الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الانتقال خاضع لموافقة السوق،ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
وقبل أيام وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكاديمية التعلّم على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 30 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليون ريال وسيصبح بعد الزيادة 90 مليون ريال، أما عدد أسهم الشركة بعد الزيادة سيبلغ 90 مليون سهم، مقابل 60 مليون سهم قبل الزيادة.
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