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شعار الصقر للتأمين التعاوني
شعار الصقر للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"الصقر للتأمين" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال

تبدأ يوم 2 يوليو 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لتبدأ يوم 2 يوليو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 9 يوليو المقبل،و تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 14 يوليو 2024.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم،ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

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و حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهد التغطية لعملية الطرح شركة البلاد للاستثمار ("البلاد المالية") بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ونبهت الشركة على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

و ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 26 يونيو الجاري.

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