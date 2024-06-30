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اقتصاد أميركا

"باركليز" يوصي بشراء السندات الأميركية المحمية ضد التضخم حال فوز ترامب

مخاطر كبيرة تتمثل في تضخم أعلى من المستهدف

دبي - العربية.نت
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أوصى بنك "باركليز" المستثمرين بشراء أدوات التحوط من التضخم في سوق سندات الخزانة الأميركية، عقب المناظرة الرئاسية التي جرت بين جو بايدن ودونالد ترامب.

ومع احتمالية فوز الرئيس السابق ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، قال البنك إنه يجب الوضع في الاعتبار أن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في تضخم أعلى من المستهدف خلال السنوات المقبلة.

وأوضح باركليز أن الرهان على أن سندات الخزانة المحمية ضد التضخم لأجل 5 سنوات سوف تتفوق في الأداء على سندات الخزانة العادية لمدة خمس سنوات، سيؤدي إلى اتساع فجوة العائد بين الاثنين.

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