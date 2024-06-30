"غولدمان ساكس" يتوقع انخفاضاً بنسبة 10% في سوق الأسهم الأميركية

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توقع بنك غولدمان ساكس تقلبات كبيرة في سوق الأسهم الأميركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال إن هذه التقلبات قد تصل لتصحيح قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 10% تقريبًا للأسهم.

ورأى "غولدمان ساكس" أن أداء الأسهم الأميركية في أغسطس يكون ضعيفا بالعادة حيث تتراجع السيولة، ولكن هذا الانخفاض قد يتفاقم بسبب الانتخابات الأميركية، حيث يتوقع البنك حدوث تصحيح قبل الانتخابات.

وجاء ذلك في الوقت الذي عزز فيه المتداولون في "وول ستريت" رهاناتهم الصعودية على الأسهم الأميركية وسط أرباح الشركات المرنة وعلامات تباطؤ التضخم التي عززت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.