"هيئة السوق" توافق على طرح 30% من أسهم "المتحدة الدولية القابضة" في "تاسي"

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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26 يونيو الجاري، المتضمن الموافقة على طلب الشركة المتحدة الدولية القابضة تسجيل أسهمها وطرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسية "تاسي".
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن نشرة الإصدار سوف يتم نشرها قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وذكرت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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