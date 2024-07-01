البنك السعودي للاستثمار: لم ندخل في أي محادثات بشأن استحواذات أو اندماجات

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أكد البنك السعودي للاستثمار عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات، في تعليقه على أخبار متداولة حالياً في بعض وسائل الإعلام على صفقة استحواذ.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، "عملاً بالفقرة (د) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من اللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة السوق المالية، يود البنك السعودي للاستثمار أن يؤكد عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات".

كانت مصادر قد قالت لوكالة "بلومبرغ" قبل نحو أسبوع، إن بيت التمويل الكويتي- "بيتك" في الكويت يدرس شراء حصة كبيرة في البنك السعودي للاستثمار، إذ يأتي ذلك ضمن خططه لتعزيز وجوده الإقليمي.

وقال "بيتك" وقتها إنه يدرس بتأنٍ كافة فرص الاستثمار والتوسع في السعودية، مشيرا إلى أنه لا يزال في طور دراسة الفرص في أكثر من بنك في المملكة، مؤكدا أنه لم يتم التوقيع على أي مذكرة تفاقم أو اتفاق في هذا الصدد بعد.