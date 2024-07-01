الذهب يستقر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في أميركا

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استقرت أسعار الذهب في آسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيردالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

لم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش. وقفزت الأسعار أكثر من 4% خلال الربع الثاني.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2333 دولاراً، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأميركية لم تتغير في مايو/أيار في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأميركي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.05 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 974.50 دولار.