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الأسهم الأوروبية

بورصة فرنسا تقفز 2.6% بعد الجولة الأولى من الانتخابات

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 1% وسط تصدر للأسهم الفرنسية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط تصدر للأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب التجمع الوطني المنتمي إلى أقصى اليمين مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ولكن بهامش أقل مما توقعته بعض الاستطلاعات.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.6% متفوقا على مؤشرات أسواق المنطقة بدعم من أداء البنوك الرئيسية ومنها بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول التي تراوحت مكاسبها بين 4.8% إلى 7.9%.

وساهم ذلك في صعود المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، وفقا لـ "رويترز".

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وحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33% من الأصوات، فيما حصد تحالف الجبهة الشعبية اليساري 28% من الأصوات، وجاء تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا بنحو 20% فقط.

وستعتمد النتيجة النهائية للانتخابات على المساومات السياسية قبل جولة الإعادة في السابع من يوليو/تموز.

وأغلق المؤشر كاك 40 عند أضعف مستوى له في أكثر من 5 أشهر يوم الجمعة متأثرا بمخاوف تجاه الانضباط المالي في فرنسا في ظل الحكومة الجديدة.

وعلى صعيد الأداء الفردي للأسهم، ارتفع سهم أتوس 11.7% بعدما توصلت شركة التكنولوجيا الفرنسية إلى اتفاق مع مجموعة من البنوك وحاملي السندات حول شروط إعادة هيكلة ديونها.

وارتفعت أسهم نستله 1.1% بعد أن قال رئيسها التنفيذي في مقابلة مع صحيفة محلية في عطلة نهاية الأسبوع إن عملاق صناعة الأغذية السويسرية تستهدف الحفاظ على معدل نمو المبيعات المحقق في الربع الثاني خلال الفترة المتبقية من العام بالتزامن مع تراجع ارتفاع التكاليف.

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