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صكوك

حكومة الشارقة تسعى لجمع مليار درهم من صكوك لأجل 5 سنوات

أكدت أن تقديم طلبات المشاركة في مزاد الصكوك سيبدأ في الثالث من يوليو

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن حكومة الشارقة تسعى لجمع ما يصل إلى مليار درهم من مزاد لبيع صكوك لأجل خمس سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة عينت، من خلال دائرة المالية في الشارقة، بنك ستاندرد تشارترد منسقا وحيدا للطرح ومديرا للدفاتر.

كما عينت الحكومة بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وانفست بنك وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب المزاد، وفقا لـ "رويترز".

وأضافت الوثيقة أن تقديم طلبات المشاركة في مزاد الصكوك سيبدأ في الثالث من يوليو/تموز على أن يتم الإعلان عن العائد وحجم الإصدار النهائي في وقت لاحق من نفس اليوم.

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