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الأسواق العالمية

ردود فعل نتائج الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية تتوالى على الأسواق

مع تراجع احتمالات حصول اليمين الأقصى على أغلبية مطلقة

دبي - العربية.نت
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تتوالى ردود الفعل حول تأثير نتيجة الدورة الأولى في الانتخابات الفرنسية على الأسواق. وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في"رابوبنك" إن إشارة الأحزاب اليسارية إلى أنها ستسحب المرشحين الذين جاؤوا في المركز الثالث في الجولة الأولى لتجنب تقسيم الأصوات في نهاية الأسبوع المقبل يحد من قدرة أقصى اليمين على الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان، وهذا يريح الأسواق لكن من المرجح أن تظل الأسواق حذرة.

واتفقت مع الرأي السابق، مديرة الأبحاث في XTB كاثلين بروكس، وقالت إن البرلمان المعلق قد يجعل من الصعب إنجاز أي شيء في فرنسا.

وقال رئيس أبحاث الديون السيادية للأسواق المتقدمة في شركة "إم إف إس إنفست مانيجمنت- MFS Investment Management" "بيتر جوفز -Peter Goves" من الصعب رؤية انتعاش مستدام في السندات الفرنسية، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين مرتفعة، والأساسيات الفرنسية لم تتغير، والنتيجة النهائية لا تزال مجهولة".

وارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط تصدر للأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب التجمع الوطني المنتمي إلى أقصى اليمين مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ولكن بهامش أقل مما توقعته بعض الاستطلاعات.

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