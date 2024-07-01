عمومية "حديد الرياض" تقر زيادة رأس المال 40% بأسهم منحة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الرياض للحديد "حديد الرياض"على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال قبل الزيادة 50 مليون ريال موزع على 5 ملايين سهم، وسيصبح بعد الزيادة 70مليون ريال مقسم إلى7ملايين سهم.

وذكرت أن الزيادة تأتي ضمن أهداف الشركة في دعم المركز المالي، وخطط النمو المستقبلية للشركة، وسيتم منح 4 أسهم لكل 10 أسهم يملكها المساهمون، وسيتم رسملة 20 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ووافق المساهمون على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 5.65مليون ريال كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.