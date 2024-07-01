وثيقة: بنك وربة عين بنوكا لبيع صكوك خضراء لأجل 5 سنوات

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أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن بنك وربة، ومقره الكويت، عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك خضراء لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار فمن المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين لبيع أدوات الدين اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو/تموز.