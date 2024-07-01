مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنك وربة شعار جديد
شعار بنك وربة
صكوك

وثيقة: بنك وربة عين بنوكا لبيع صكوك خضراء لأجل 5 سنوات

من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين لبيع أدوات الدين اعتبارا من اليوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن بنك وربة، ومقره الكويت، عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك خضراء لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار فمن المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين لبيع أدوات الدين اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو/تموز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط