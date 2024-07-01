وثيقة: بنك وربة عين بنوكا لبيع صكوك خضراء لأجل 5 سنوات

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن بنك وربة، ومقره الكويت، عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك خضراء لأجل خمس سنوات.
ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار فمن المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين لبيع أدوات الدين اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو/تموز.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"قمة السعودية" توقع مذكر تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية
للتعاون المشترك في إنشاء أرصدة الكربون عالية المصداقية
شركات
-
مساهمو "بوبا العربية" يوافقون على توزيع 40% أرباحا نقدية عن عام 2023
بواقع 4 ريالات للسهم
شركات
-
"سفن" الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 173 مليون دينار
أكدت أن المناقصة تتعلق بمشروع "تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في ...
شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية