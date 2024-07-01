"زين السعودية" توافق على توزيع 5% أرباحا نقدية عن عام 2023

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في اجتماعها بتاريخ 30 يونيو 2024، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية عن السنة المالية 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 449.365 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 898.729 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5ريال.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ووافق المساهمون أيضا على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 203.1 مليون ريال تقريبا، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.