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اكتتابات

"يقين المالية": النطاق السعري لطرح الأشغال الميسرة بين 35 و50 ريالا للسهم

بدء فترة بناء سجل الأوامر يوم 7 يوليو الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الأشغال الميسرة التجارية "الأشغال الميسرة"نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل في السوق الموازية نمو بين 35 و50 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن عملية الطرح تشمل 480 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر الطرح، وسيتم تخصيص 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين، ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل عدد 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 119.99 ألف سهم.

وذكرت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ يوم 7 يوليو 2024م وتنتهي في 15يوليو 2024م.

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