مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أداء بورصة باريس
بورصة باريس
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار الغموض السياسي في فرنسا

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق على انخفاض بنحو 0.4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، وسط انحسار موجة انتعاش في البورصة الفرنسية عقب الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في حين أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنحو 0.4%، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.6% في أسوأ أداء بين القطاعات، وفق "رويترز".

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات تضخم أسواق المال الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات تضخم

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو تموز.

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع 0.3%أمس الاثنين بدعم من البورصة الفرنسية التي قفزت بنحو 1.1% بعد فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بنسبة أقل مما توقعت بعض الاستطلاعات، مما قلل من فرص حصول الحزب المنتمي إلى أقصى اليمين على أغلبية مطلقة.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي رغم استمرار الزيادة في قطاع الخدمات، وهو ما قد يعزز المخاوف بين بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن ضغوط الأسعار قد تظل مرتفعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حليف بوتين الأوروبي في أوكرانيا.. وكييف تجند السجناء حليف بوتين الأوروبي في أوكرانيا.. وكييف تجند السجناء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط