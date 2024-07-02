أسهم "جي بي مورغان" تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

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وصلت أسهم "جي بي مورغان" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تداولات وول ستريت، بعد أن أعلن البنك زيادة توزيعات الأرباح إلى 1.25 دولار للسهم من 1.15 دولار.

كما وافق مجلس الإدارة "جي بي مورغان" على إعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار، اعتبارا من 1 يوليو.

وقادت أسهم أبل وتسلا المكاسب على مؤشر ناسداك، فيما حقق "ناسداك" مكاسب لثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.