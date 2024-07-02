مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وول ستريت

أسهم "جي بي مورغان" تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

بعد إعلانه عن توزيع 1.25 دولار للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وصلت أسهم "جي بي مورغان" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تداولات وول ستريت، بعد أن أعلن البنك زيادة توزيعات الأرباح إلى 1.25 دولار للسهم من 1.15 دولار.

كما وافق مجلس الإدارة "جي بي مورغان" على إعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار، اعتبارا من 1 يوليو.

وقادت أسهم أبل وتسلا المكاسب على مؤشر ناسداك، فيما حقق "ناسداك" مكاسب لثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط