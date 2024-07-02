الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس "الفيدرالي" الأميركي

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي ) جيروم باول وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2% مسجلة 2342.70 دولار للأونصة.

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ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم، وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، وفق "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.41 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% ليسجل 978.80 دولار للأونصة.