"غولدمان ساكس" يتوقع تحقيق الشركات الأميركية أرباحا فصلية هي الأقوى في 3 سنوات

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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تحقق الشركات الأميركية أرباحا هي الأقوى في ثلاث سنوات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يؤدي بنهاية المطاف إلى ارتفاع أداء مؤشرات سوق الأسهم الأميركية.

ورجح البنك أن ينخفض عدد الشركات التي تتجاوز الأرباح المتوقعة في الربع الثاني.

من ناحية أخرى، وصلت أسهم بنك جي بي مورغان تشيس- JPMorgan Chase إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أعلن البنك زيادة توزيعات الأرباح إلى 1.25 دولار للسهم من 1.15 دولار.

كما وافق مجلس الإدارة "جي بي مورغان -JPMorgan" على إعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار، اعتبارا من 1 يوليو.

ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن أسهم أبل و تسلا قادت المكاسب على مؤشر ناسداك، الذي حقق مكاسب لثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى منذ 3 سنوات