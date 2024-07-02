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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يعود لمستوى 40 ألف نقطة وسط تراجع الين

ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير

طوكيو - رويترز
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استعاد المؤشر نيكاي الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الين وتدفقات الأموال الأجنبية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.12% عند 40074.69 نقطة، مستعيدا مستوى 40 ألف نقطة المهم معنويا للمرة الأولى منذ الرابع من أبريل/نيسان.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 1.15% عند 2846.62 نقطة، مسجلا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

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وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بعد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في نحو 38 عاما أمس الاثنين. وارتفع سهما تويوتا موتور ومجموعة سوني نحو 1.5%.

وسلط ضعف الين الضوء مرة أخرى على ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لاحتواء انخفاض العملة ودعم القطاع المالي.

وسجل مؤشر شركات الشحن أكبر المكاسب بين القطاعات وارتفع 3.7%.

كما حقق مؤشر شركات التأمين زيادة بواقع 3%، وكان واحدا من بين أكبر الرابحين بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33. وصعد مؤشر البنوك 2.1%.

وعزى المحللون ارتفاع المؤشر نيكاي إلى تدفقات الأموال الأجنبية وقالوا إن التركيز سينصب الآن على ما إذا كان المؤشر سيظل فوق مستوى 40 ألفا هذا الشهر.

ووصل المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 يوم 22 مارس/آذار قبل أن يتراجع الشهر التالي. وحقق المؤشر الياباني مكاسب بواقع 18.4% منذ بداية العام وحتى الآن.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.1% ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكاي، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق الذي زاد 0.7%.

وقفز سهم كاواساكي كيسن كايشا، التي تعمل بشكل رئيسي في مجال النقل البحري 8.6%.

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