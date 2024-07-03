أسهم أوروبا ترتفع بعد تعليقات لرئيس "المركزي" الأميركي تبشر بالتيسير النقدي

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من ترحيب المستثمرين بتعليقات تبشر بالتيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، وترقبهم لنتائج الانتخابات الفرنسية والبريطانية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وهو الارتفاع الثاني خلال سبع جلسات.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت جلسة أمس الثلاثاء فوق مستوى 5500 بعد أن قال باول في تعليقات إن أحدث البيانات تشير إلى "تقدم كبير" لكن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تغيير السياسة النقدية.

وصعد المؤشر في فرنسا 0.4% في الوقت الذي كثف فيه معارضو حزب التجمع الوطني الفرنسي مساعيهم لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة، ووافق المزيد من المرشحين على الانسحاب من الجولة الثانية المقررة يوم الأحد لتجنب تفتت أصوات مناهضي التجمع الوطني.

كما ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4% قبل الانتخابات المقررة غدا الخميس التي يمكن أن تنهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما.

وزاد سهم فولكس فاغن 0.4% بعد أن نفت شركة ريفيان الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية ما ورد في تقرير إعلامي حول شراكتها الممتدة مع صانعة السيارات الألمانية.

وهوى سهم مجموعة البريد البلجيكية 10.2% بعد أن كشفت عن توقعات غير مبشرة لأرباح العام بأكمله مشيرة إلى ظروف غير مواتية في السوق في أميركا الشمالية.