الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 2338.70 دولارا، بحسب "رويترز".

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ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد قال أمس الثلاثاء إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.60 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 996.70 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.5% لى 1016.34 دولار للأونصة.