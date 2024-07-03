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الين الياباني والدولار الأميركي - (آيستوك)
الين الياباني والدولار الأميركي - (آيستوك)
عملات

الين عند أدنى مستوى في 38 عاما أمام الدولار

وأدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو

طوكيو/لندن – رويترز
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تراجع الين اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في 38 عاماً وأدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات وواصل التراجع الذي بدأه أمس الثلاثاء بعد تعليقات تميل إلى التيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وقللت من أثر تقرير الوظائف المحلية القوي.

وهبط الين بنحو 0.3% إلى 161.94 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 1986. كما سجل أدنى مستوى على الإطلاق عند 173.80 مقابل اليورو.

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وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.1 % إلى 105.61.

وارتفع اليورو 0.15% إلى 1.0761 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.668 دولار أميركي، فيما انخفض اليوان في التداولات الخارجية إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر وسط مؤشرات على استعداد السلطات الصينية للسماح بتراجع العملة.

وأنهى اليوان جلسة التداولات المحلية عند 7.2734 مقابل الدولار في أضعف إغلاق منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

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