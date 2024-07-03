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"زين السعودية" تحدد موعد توزيع الأرباح النقدية عن عام 2023

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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حددت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" يوم 18يوليو الجاري لبدء توزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن توزيع الأرباح سيتم عبر إيداعها آليا في محافظ المساهمين لدى جميع البنوك بواقع 0.5 ريال للسهم.

ولفتت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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وأعلنت الشركة بتاريخ 1 يوليو 2024م نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي انعقدت بتاريخ 30يونيو 2024م وتضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2023م، بمبلغ 449.36 مليون ريال تقريبا.

وحددت الأحقية في التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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