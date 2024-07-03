"سينومي سنترز"تعلن موعد توزيع 3.75% أرباحا نقدية عن الربع الأول

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قالت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) إنها ستبدأ الأرباح النقدية عن الربع الأول من العام الجاري ابتداءً من يوم الخميس 18 يوليو 2024 عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق البنك السعودي الأول.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الأول مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

وكانت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" قد أعلنت على موقع "تداول" بتاريخ 1 يوليو الجاري نتائج الجمعية العامة العادية التي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 178.13 مليون ريال على 475 مليون سهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2024، وذلك بواقع 0.375 ريال سعودي للسهم، والذي يمثل 3.75% من قيمة السهم الاسمية.