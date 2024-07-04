ارتفاع الأسهم الأوروبية مع التفاؤل بشأن سعر الفائدة وترقب الانتخابات البريطانية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بفضل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أميركية ضعيفة، كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا وتوقع استطلاعات الرأي فوزا تاريخيا لحزب العمال المعارض.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وتصدر قطاع البنوك المكاسب.

وربحت أسهم شركات السيارات 0.8%مدفوعة في المقام الأول بقفزة 9.6% في سهم كونتيننتال الألمانية، وفق "رويترز".

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 %في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال.

وتسببت بيانات أميركية ضعيفة في رفع التوقعات بأن أسعار الفائدة ستنخفض مع زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية المقدمة لأول مرة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو أيار 1.6% عن الشهر السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وتراجع سهم روش 2.3% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لوقف تجربة عقارها لعلاج سرطان الرئة بسبب ضعف النتائج.

وهبط سهم إريكسون 1.5% بعدما سجلت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية تكاليف انخفاض قيمة بلغت 11.4 مليار كرونة سويدية (1.09 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024.