الأسهم الأميركية تسجل مستويات إغلاق قياسية مع تزايد آمال خفض الفائدة

1 دقيقة للقراءة

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بجلسة الأربعاء على ارتفاع مسجلة مستويات إغلاق قياسية، إذ عززت البيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد آمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف، متأثرا باتجاه نحو البيع لأسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية خلال جلسة تداول قصيرة قبل عطلة الرابع من يوليو/ تموز. ومن المقرر أن تغلق السوق اليوم الخميس احتفالا بيوم الاستقلال الأميركي، ما سيبقي أحجام التداول ضئيلة طوال الأسبوع.

وقفز سهم تسلا 6.5%، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد صعوده أكثر من 10% أمس الثلاثاء عقب انخفاض أقل من المتوقع في تسليمات السيارات في الربع الثاني، وفق "رويترز".

وأنهى سهم إنفيديا الجلسة على ارتفاع 4.6%، بعد تراجعه يوم الثلاثاء، في حين جاء أداء بعض أسهم الشركات الكبرى الأخرى ضعيفا مثل أمازون، إذ تراجع 1.2%.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 23.85 نقطة بما يعادل 0.06% إلى 39308.00 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.01 نقطة أو 0.51% إلى 5537.02 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 159.54 نقطة أو 0.88% إلى 18188.30 نقطة.