الذهب يلمع بفضل بيانات ضعيفة زادت توقعات خفض الفائدة في أميركا

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل.

بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2362.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وأظهرت بيانات أميركية أمس الأربعاء أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا الجمعة.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74% أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أقر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو/حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.54 دولار وزاد البلاتين 0.5% إلى 1002.28 دولار.

فيما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1023.23 دولار بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل/نيسان في الجلسة الماضية.