الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" يبيع 1.3 مليون سهم بـ 169 مليون دولار في يونيو

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قام الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" Jensen Huang ببيع 1.3 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة 169 مليون دولار تقريبا في يونيو.
جاء ذلك خلال الشهر الذي تخطت فيه قيمة Nvidia عتبة 3 تريليون دولار للمرة الأولى بتاريخها لتصبح لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة عالميا.
كان "Huang" في هذه الفترة دخل نادي المليارات مع ثروة تخطت 100 مليار دولار.
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