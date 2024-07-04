الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" يبيع 1.3 مليون سهم بـ 169 مليون دولار في يونيو

خبير للعربية: قوة سوق العمل هي العامل الوحيد الذي لا يدفع الفيدرالي لخفض الفائدة

قال كبير استراتيجيي الأسواق في Tradepedia حبيب عقيقي، إنه ليس هناك الوقت الكافي ...