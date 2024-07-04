بيزوس يبيع أسهماً بـ5 مليارات دولار من "أمازون" بعد تحقيق الشركة قيمة سوقية قياسية

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كشف جيف بيزوس عن خطة لتفريغ 25 مليون سهم إضافي من شركة أمازون بقيمة 5 مليارات دولار في اليوم الذي وصل فيه السهم إلى مستوى قياسي جديد.

تم تقديم الإشعار بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء على الرغم من أن المبيعات يمكن أن تكون تمت أيضاً في وقت مبكر من ذلك اليوم، وفقاً للإيداع.

وباع بيزوس أسهماً تبلغ قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار على مدار تسعة أيام تداول في فبراير، وهي المرة الأولى التي يتخلص فيها من أسهم الشركة منذ عام 2021. وستؤدي المبيعات الإضافية إلى رفع إجمالي مبيعاته هذا العام إلى ما يقرب من 13.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وسيظل بيزوس يمتلك ما يقرب من 912 مليون سهم، أو حوالي 8.8% من أسهم أمازون، بعد عملية البيع الأخيرة. وهو ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 221.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويمتلك أيضاً شركة استكشاف الفضاء بلو أوريغن وصحيفة واشنطن بوست.

وأغلقت أسهم أمازون يوم الثلاثاء عند 200 دولار، وهو أعلى مستوى منذ إدراجها عام 1997. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 32% هذا العام، ومن المتوقع أن تستفيد أعمالها السحابية من نمو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية. يذكر أن السهم تراجع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 197.59 دولار.

وأعلن بيزوس (60 عاما) في نوفمبر أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل. وفرضت ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 - وهو أمر لا تطبقه فلوريدا - مما يعني أن نقل بيزوس سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات من الضرائب.