صعود معظم أسواق الخليج بفضل تجدد آمال خفض الفائدة

1 دقيقة للقراءة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وعززت توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة حيث ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 238 ألف طلب، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى البدء في دورة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول.

"CBRE": استمرار سخونة سوق دبي العقارية مع تسجيل مستوى صفقات قياسي

وارتفع المؤشر السعودي 0.6% مع صعود سهم أكوا باور 2.9% ومصرف الراجحي 0.6%.

وربح سهم شركة النفط السعودية أرامكو 1.3%.

وزاد المؤشر القطري 0.2% مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنحو 0.4%.

وهبط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1% بعد أن‭‭ ‬‬أيدت محكمة استئناف مغربية أمس الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب التابعة للمجموعة الإماراتية بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم مغربي (641.7 مليون دولار) لمنافستها شركة "وانا" المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3% لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 1% وسهم سالك للتعرفة المرورية 1.1%.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7% مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.9.