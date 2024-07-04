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ميار القابضة
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سوق السعودية

عمومية "ميار القابضة" توافق على إصدار صكوك تمويلية بـ500 مليون ريال

مدته 24 شهراً وقابل للتحويل لأسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ميار القابضة في اجتماعها بتاريخ 3 يوليو الجاري على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال السعودي، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الإصدار ستكون مدته 24 شهرا في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية السعودية، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك،والموافقة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم الجديدة هو مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 ريال.

وأشارت إلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد عائد الصكوك التي سيتم إصدارها، وتحديد سعر تحويل الصكوك إلى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، وتحديد أي شروط أخرى تتعلق بإجراءات التحويل أو مدته.

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