فرنسا تعتزم جمع 10.5 مليار يورو من الديون قبل الجولة النهائية للانتخابات

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تعتزم الحكومة الفرنسية جمع ما يصل إلى 10.5 مليار يورو من خلال إصدار أربعة سندات، تعرف باسم OATs بآجال استحقاق تصل إلى 40 عاما قبل الجولة النهائية من الانتخابات.

وبناءً على التقلبات الحالية، تم تخفيض حجم الإصدار المستهدف ليكون الأصغر هذا العام.

ومن المتوقع أن تكشف عملية بيع السندات الحالية عن كيفية تفاعل المستثمرين مع حالة الشكوك الناجمة عن التصويت الذي أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد.

يُذكر أن فرنسا تحتاج إلى بيع أكثر من 34 مليار يورو من الديون بحلول نهاية 2024، بعد خصم عمليات الاسترداد والكوبونات، وهي الأكبر بين الجهات المصدرة السيادية وفقا لـ "UBS Group".