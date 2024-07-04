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الأسهم الأوروبية

مورغان ستانلي يوصي بشراء الأسهم الفرنسية

توقع تلاشي المخاوف المتعلقة بالانتخابات

دبي - العربية.نت
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أوصى استراتيجيو في مورغان ستانلي المستثمرين بشراء الأسهم الفرنسية قبل الجولة الثانية يوم الأحد من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويرى البنك أن سوق الأسهم ستنتعش بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات.

ويرى البنك أن علاوة العائد على السندات الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية قد تقلصت من ذروتها بعد الدعوة للانتخابات مؤخرا.

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