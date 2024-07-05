أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بدفعة من انتخابات بريطانيا

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن عاد حزب العمال البريطاني للسلطة إثر انتخابات عامة مما منح المستثمرين سببا للاطمئنان.

كما صعد سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق بعد أن أعلنت عن تلقي طلبيات قوية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش ولامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو/حزيران، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%، كما قفز مؤشر أوسع نطاقا هو فايننشال تايمز 250 الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة 1% إلى أعلى مستوى في نحو شهر بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزا باكتساح في الانتخابات البرلمانية اليوم مما أنهى حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاما.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا في صدارة القطاعات الفرعية الرابحة اليوم الجمعة بارتفاع 0.9%.

وقفز سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 15.5% ليتصدر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة تلقي طلبيات قوية في الربع الثاني.

كما زادت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق بفضل توقع سامسونغ لزيادة تبلغ 15 مثلا في الأرباح التشغيلية للربع الثاني.

كما شهد سهم فارتا الألمانية لصناعة البطاريات قفزة أيضا بنحو 27% بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات مع بورشه بشأن استثمار محتمل في وحدتها لبطاريات الليثيوم-أيون كبيرة الحجم.