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أسهم اليابان (رويترز)
أسهم اليابان (رويترز)
أسهم اليابان

أسهم اليابان تتراجع عن مستويات قياسية قبل صدور بيانات أميركية

مؤشر توبكس انخفض 0.5% إلى 2884.18 نقطة

طوكيو - رويترز
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تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع جني المستثمرين الأرباح بعد موجة ارتفاع في الفترة الأخيرة بينما يترقبون بيانات اقتصادية أميركية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وأغلق المؤشر نيكاي على استقرار عند 40912.37 نقطة لكنه تمكن من تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر مارس/آذار.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 2884.18 نقطة عند الإغلاق.

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وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن هناك "شعورا بالإنجاز" في السوق مع تحقيق المؤشرين مستويات قياسية.

وأشار المحللون أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المؤشرين إلى مستويات قياسية، كما ضغط ارتفاع الين على السوق.

ودعم انخفاض الين أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير مثل شركات صناعة السيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، كما ساعد تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية شديدة التيسير على رفع أسهم القطاع المصرفي.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات اليوم الجمعة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.1% وهبوط سهم هوندا موتور 3.4% ليكون واحدا من الأسهم التي سجلت أسوأ أداء.

ونزل سهم ميتسوي 3.6% مع تراجع أداء قطاع الشحن.

وهبط سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.1%، لكن سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق ارتفع 1.5%.

كما زاد أيضا سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.7%.

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