الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع والإسترليني يستقر مع انتخابات بريطانيا

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حام الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع، اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي من المرجح أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، في حين ظل الجنيه الإسترليني مستقرا مع اتجاه حزب العمال للفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية البريطانية.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.27575 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة ولم يكن بعيدا عن أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.27765 دولار والذي لامسه يوم الأربعاء.

وكسب 0.9% خلال الأسبوع في أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو/أيار ويظل العملة الرئيسية الأقوى أداء مقابل الدولار هذا العام بمكاسب بلغت 1.2%، وفقا لـ "رويترز".

ويتجه حزب العمال المنتمي ليسار الوسط للحصول على 410 مقاعد من أصل 650 في البرلمان، أي أغلبية بفارق 170 مقعدا مما يوفر للمستثمرين بعض الاستقرار الذي هم في أمس الحاجة إليه بعد تقلبات شهدتها السوق لسنوات في عهد المحافظين.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.0816 دولار مع إحجام المتداولين عن القيام بمراهنات كبيرة بينما تستعد فرنسا لانتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. وترجح استطلاعات الرأي عدم حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الأغلبية.

وارتفعت العملة الموحدة، التي تعرضت لضغوط منذ الدعوة إلى الانتخابات الفرنسية المبكرة في يونيو/حزيران، بنسبة 1% تقريبا خلال الأسبوع في طريقها لتحقيق أقوى أداء أسبوعي لها هذا العام.

ويعود المتداولون الأميركيون من عطلة يوم الاستقلال، وسينصب التركيز على تقرير الوظائف غير الزراعية ومن المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير زيادة 190 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بعد زيادة بلغت 272 ألف وظيفة في مايو/أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية تباطؤا في الاقتصاد الأميركي وهو ما زاد بدوره من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا. ويتوقع المتداولون بنسبة 73% أن يتم الخفض في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 0.1% إلى 105.05 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو/حزيران.

وزاد الين 0.16% مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية يونيو/حزيران. وبلغ في أحدث التعاملات 161.095 مقابل الدولار مبتعدا ببطء عن أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 والذي بلغه يوم الأربعاء.

وزاد الدولار الأسترالي 0.16% إلى 0.6736 دولار أميركي ليحوم قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر. أما النيوزيلندي فاستقر عند 0.6121 دولار.

وخسرت بيتكوين 2% إلى 57088 دولارا، وهو ما يقل قليلا عن أدنى مستوى لها في شهرين الذي سجلته أمس الخميس.