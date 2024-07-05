الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2358.14 دولار للأونصة. وصعد بأكثر من 1% خلال الأسبوع. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1% إلى 2366.30 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وفقا لـ "رويترز".

وأشارت بيانات اقتصادية يوم الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 73% تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ووفقا لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو/حزيران، نصح المسؤولون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل خفض أسعار الفائدة.

على صعيد الأوضاع الجيوسياسية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس بأنه قرر إرسال وفد لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.45 دولار وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو/أيار.

فيما هبط البلاتين 0.2% إلى 1000.82 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1019.11 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.