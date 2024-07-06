المؤشرات الأميركية تسجل مستويات قياسية بفضل مكاسب أسهم الشركات الكبرى

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة في جلسة الجمعة مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500، مستويات مرتفعة قياسية في ظل تحقيق أسهم الشركات الكبرى مكاسب بفضل بيانات تشير إلى ضعف سوق العمل الأميركية.

وتقدمت أسهم شركات مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل لتدفع جميعا قطاع تكنولوجيا المعلومات للارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وكان قطاع خدمات الاتصالات في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأفضل أداء ووصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000، وفق رويترز.

صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.67 نقطة أو 0.54% إلى 5566.69 نقطة عند الإغلاق، وربح المؤشر ناسداك المجمع 163.04 نقطة أو 0.90% مسجلا 18351.34 نقطة، بينما تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 64.78 نقطة، 0.16%، إلى 39372.78 نقطة.