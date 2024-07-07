بنك أوف أميركا: صناديق السندات تلقت تدفقات 19 مليار دولار الأسبوع الماضي

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ضخ المستثمرون 19 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، في أكبر وتيرة تدفقات أسبوعية منذ فبراير 2021 ،مع سعي المستثمرين للاستفادة من ارتفاع عائدات أدوات الدخل الثابت قبل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام وفقا لبيانات "بنك أوف أميركا Bank of America".

وتلقت الصناديق النقدية أو Cash funds نحو 52 مليار دولار، في أكبر وتيرة تدفقات في شهرين، وذلك بناءً على بيانات مالية من EPFR.

وأعلن بنك أوف أميركا عن تلقي صناديق الأسهم تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي بقيمة 8.1 مليار دولار، في أطول سلسلة تدفقات أسبوعية منذ ديسمبر 2021.