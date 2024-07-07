"الإعادة السعودية" توقع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات بـ427.7 مليون ريال

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية"عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمةمع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 4 يوليو 2024وسيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليلوم الأحد إنها وفقًا لاتفاقية الاكتتاب وشروطها، ستقوم بزيادة رأس مالها من 891 مليون ريال إلى نحو 1.158مليار ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (تمثل 30%من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة").

وسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال والتزم الصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب بدفع مبلغ اكتتاب قدره 16 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 427.68 مليون ريال مقابل إصدار الأسهم الجديدة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة هيئة السوق المالية.

تخضع الزيادة في رأس المال لعدد من الشروط المسبقة والتي تشمل بشكل رئيسي الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول) و موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة و الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وعند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.

وأوضحت الشركة أن المستشار المالي لها في اتفاقية الاكتتاب هو شركة الراجحي المالية، أما المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة فهو شركة جي آي بي كابيتال.

وأعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قرر بالتمرير بتاريخ 4 يوليو الجاري التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وبسعر طرح يبلغ 16 ريال لكل سهم وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 427.68 مليون ريال،مع وقف العمل بحق الأولوية، والتي سيتم الاكتتاب بها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بحيث سيمتلك الصندوق ما نسبته 23.08% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

ويكون تاريخ الأحقية في التصويت يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق لأولوية، وسيقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة على الصندوق، وذلك وفقاً لاتفاقية الاكتتاب التي تم إبرامها بين الشركة والصندوق بتاريخ 4 يوليو الجاري.

وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.