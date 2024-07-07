"مجمع الحقيل الطبي" تطرح 29% من أسهمها في سوق "نمو"

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي عن نية الشركة في طرح (2,030,000) سهم عادي تمثل نسبة (29%) من إجمالي رأس مال الشركةوإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وأشارت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية" اليوم الأحد إلى موافقة السوق الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2023 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ11مارس 2024م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية،وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأعلنت الشركة عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 118و 125ريالا للسهم الواحد ، حيث سيتم طرح 203 ألف سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المطروحة من خلال عملية الطرح على المستثمرين المؤهلين (الأفراد).

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وبدأت اليوم 7 يوليو 2024 فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) وتنتهي يوم الأربعاء10 يوليو الجاري.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين (الأفراد) التي تبدأ يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري وتنتهي يوم الأحد21 من الشهر ذاته.