"هيئة السوق" توافق على الطرح العام لوحدات "صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية"
أكدت ضرورة الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق ودراسة محتواها
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة جي آي بي كابيتال" على طرح وحدات "صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية" طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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