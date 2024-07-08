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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب يتراجع عن ذروة مايو مع جني المستثمرين للأرباح

الفضة انخفضت 0.8% إلى 30.96 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى فيما يزيد على شهر بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2377.75 دولار للأونصة بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو/أيار يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 2385.50 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1% مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل، وفقا لـ "رويترز".

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وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول من قبل البنك المركزي الأميركي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على الخطاب نصف السنوي لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونغرس، وتعليقات سلسلة من مسؤولي المجلس، وبيانات التضخم الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 30.96 دولار للأونصة ونزل البلاتين 1.1% إلى 1015.87 دولار للأونصة وتراجع البلاديوم 2.6% إلى 999.94 دولار للأونصة.

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